Sutra u BKC-u 12. tradicionalni Novogodišnji koncert

Mješoviti hor Lege Artis Tuzla i Bosanski kulturni centar TK i ove godine organizuju tradicionalni Novogodišnji koncert, koji će biti održan u nedjelju, 28. decembra, u dvorani BKC-a, s početkom u 19.30 sati.

Riječ je o 12. izdanju koncerta koji se kontinuirano održava i koji okuplja više horskih i vokalnih ansambala, kao i publiku koja njeguje interesovanje za horsku muziku. Program je koncipiran kao praznični koncert s naglaskom na zajednički nastup više izvođača.

Pored mješovitog hora „Lege Artis“, na koncertu će nastupiti i dječiji hor ovog društva, kao i gosti: mješoviti hor BZK Brčko, vokalni ansambl „Libero“ iz Živinica, ansambl „Bosanke“ iz Lukavca te vokalni ansambl BKC TK.

Novogodišnji koncert ujedno predstavlja završnicu godine u kojoj je hor „Lege Artis“ realizovao niz nastupa, organizovao Internacionalni horski šampionat i nastavio aktivnosti na promociji i afirmaciji horske muzike, koja ima dugu tradiciju u Bosni i Hercegovini.