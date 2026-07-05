Svakodnevna nadutost može biti znak problema: Evo kada se treba javiti ljekaru

Svakodnevna nadutost nije uvijek razlog za zabrinutost, ali ako traje duže vrijeme ili se javlja uz druge tegobe, može biti znak da probavni sistem ne funkcioniše kako treba.

Nadutost je jedna od najčešćih probavnih smetnji i može se javiti kod osoba svih uzrasta. Osjećaj pritiska u stomaku, povećan obim trbuha i pojačani gasovi često se pojavljuju nakon obilnijeg obroka, bržeg jedenja ili konzumiranja hrane koja se teže vari.

Povremena nadutost najčešće je povezana s ishranom i svakodnevnim navikama. Mogu je izazvati mahunarke, gazirana pića, hrana bogata vlaknima, ali i gutanje zraka tokom jela. Bakterije u crijevima prirodno učestvuju u razgradnji hrane, a tokom tog procesa nastaju gasovi koji mogu izazvati osjećaj punoće i nelagode.

Ipak, svakodnevna nadutost koja traje sedmicama ili mjesecima ne bi se trebala ignorisati. Ako se tegobe ne smanjuju ni nakon promjene načina ishrane, potrebno je obratiti pažnju na moguće uzroke.

Takvi simptomi ponekad mogu biti povezani s intolerancijom na određene namirnice, poput laktoze ili glutena, ali i sa sindromom iritabilnog crijeva, usporenom probavom ili drugim poremećajima probavnog sistema.

Svakodnevna nadutost i problemi s probavom

Nadutost se često javlja i kod osoba koje imaju zatvor. Kada se stolica duže zadržava u crijevima, može doći do pojačanog stvaranja gasova, što dodatno povećava osjećaj napetosti u stomaku. U takvim slučajevima mogu pomoći dovoljan unos vode, uravnotežena ishrana i redovna fizička aktivnost.

Važnu ulogu ima i crijevna flora. Crijeva nastanjuju milijarde bakterija koje učestvuju u probavi hrane, a poremećaj njihove ravnoteže kod pojedinih osoba može doprinijeti hroničnim probavnim smetnjama i pojačanoj nadutosti.

Na rad probavnog sistema može uticati i stres. Mozak i crijeva međusobno su povezani, pa emocionalna napetost, anksioznost ili dugotrajan stres kod nekih osoba mogu izazvati nadutost, grčeve i promjene u pražnjenju crijeva.

Ljekaru se treba javiti ako je nadutost praćena jakim bolovima u stomaku, nenamjernim gubitkom tjelesne težine, krvlju u stolici, upornim povraćanjem, dugotrajnim proljevom ili zatvorom. Pregled je potreban i ako se simptomi pojave iznenada, postaju sve jači ili svakodnevna nadutost traje duže vrijeme bez jasnog razloga.

U većini slučajeva nadutost je posljedica probavnih procesa i načina ishrane, ali kada postane svakodnevna i narušava normalno funkcionisanje, važno je potražiti savjet ljekara kako bi se utvrdio uzrok tegoba.