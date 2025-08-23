Sve spremno za otvaranje 52. Sajma šljive u Gradačcu, očekuje se 150 izlagača

Sve je spremno za otvaranje Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajma šljive u Gradačcu, koji će biti održan od 27. do 30. augusta, saopćeno je iz sajamske pres-službe.

Na 5.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora, predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Njemačke, Turske i Bosne i Hercegovine.

Organizator je Turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj Grad Gradačac.

Prije svečanog otvorenja 27. augusta, Hajrudin Mehanović, gradonačelnik Gradačca, upriličit će prijem za zvaničnike i goste na Kuli Husein-kapetana Gradaščevića.

Ovogodišnji Sajam šljive prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje s međunarodnim učesnicima te niz stručnih i naučnih skupova.

– I ove godine organizujemo brojna stručna i naučna savjetovanja, kao i predavanja za poljoprivrednike. Bit će dodijeljene sajamske medalje za kvalitet izloženih proizvoda, što ocjenjuje Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu. Uzorci na analizu se dostavljaju do 24. augusta na adresu fakulteta – rekao je Sakib Imširović, v.d. voditelja Turističkog ureda Turističke zajednice Gradačca.

Na sajmu će se predstaviti izlagači koji čine okosnicu poljoprivredno-prehrambene djelatnosti u Bosni i Hercegovini, posebno u oblasti mljekarstva, mlinarstva i prerađevina od voća i povrća. Ove godine će biti zanimljivi izložbeni prostori na otvorenom za agro-mehanizaciju i plasteničku proizvodnju.

Sajam će ponuditi niz privrednih, turističkih i kulturno-zabavnih sadržaja. Gradačačke plave noći u srijedu otvara tradicionalni vatromet s Kule Husein-kapetana Gradaščevića.

Sajam šljive u Gradačcu je manifestacija pokrenuta još 1969. godine i najstarija je specijalizovana sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini. Osim predstavljanja poljoprivrednih i prehrambenih artikala, cilj je nastaviti promociju privrede i turističkih potencijala Bosne i Hercegovine.