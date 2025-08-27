Tradicionalna manifestacija: Danas u Gradačcu počinje Sajam šljive

Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive u Gradačcu bit će svečano otvoren danas, a prema najavama, manifestaciju će otvoriti premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.

Dva sata ranije, gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović ugostit će zvaničnike i goste na prijemu u kompleksu Kule Husein-kapetana Gradaščevića.

Ovogodišnji, 52. Sajam šljive, na 5.000 kvadratnih metara izlagačkog prostora okuplja oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Njemačke i Turske. Sajam će, uz privredne i turističke sadržaje, ponuditi i bogat kulturno-zabavni program. Gradačačke plave noći otvaraju se večeras vatrometom s Kule Husein-kapetana Gradaščevića i koncertom Enesa Begovića.

Pokrovitelji Sajma su Vlada Federacije BiH, Vlada Tuzlanskog kantona, Vanjskotrgovinska komora BiH i Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, dok su medijski pokrovitelji RTV TK, FENA, Federalna televizija i Radio Gradačac. Organizator je Turistička zajednica Grada Gradačca, a generalni pokrovitelj Grad Gradačac.

Sajam će obuhvatiti i niz pratećih manifestacija: 8. Međunarodni sajam pčelarstva, prvu takmičarsku izložbu mliječnih pasmina, stručne i naučne skupove, te panele o razvoju poljoprivrede i prehrambene industrije.

„Na sajmu će se predstaviti tri najveće mljekare u Federaciji BiH – MI 99 Gradačac, Lactalis BH i Meggle, a posjetioci će moći probati i kafu iz Vispakove džezve, upisane u Ginisovu knjigu rekorda“, rekao je Sakib Imširović, v.d. voditelj Turističkog ureda TZ Gradačca, dodajući da će posebnu pažnju privući izložbe agro-mehanizacije i plasteničke proizvodnje.

Na kolektivnim štandovima predstaviće se gradovi-partneri Srebrenik, Sanski Most, Gračanica i Živinice, kao i izlagači iz Modriče i Doboja Istok. Sajam ostaje mjesto okupljanja brojnih privrednih komora i turističkih zajednica iz cijele BiH.