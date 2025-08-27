Halilagić: Potreban državni resor za poljoprivredu

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić izjavio je danas na otvaranju 52. Sajma šljive u Gradačcu da je vrijeme da se počne pričati o resoru za poljoprivredu na nivou državnih institucija, koliko god to danas zvuči nerealno.

Naglasio je da su proizvodnja hrane i poljoprivreda budućnost, a treba da budu i sadašnjost te da svi poljoprivredni proizvođači dijele iste probleme na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

– Doći će trenutak kada ćemo o temi moći razgovarati upravo iz razloga što postoji potreba da ovu granu privrede posebno tretiramo jer proizvodnja hrane je veoma bitna – rekao je Halilagić.

Poručio je da je bitno da pričamo i o proizvodnji i izvozu gotovih proizvoda od šljive i da je za takve stvari Vlada Tuzlanskog kantona spremna prilagoditi programe svakoj vrsti ideja koje će donijeti boljitak i dalji razvoj poljoprivrede kao posebne i značajne grane privrede.

Na ovogodišnjem Sajmu šljive, na 5.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora, predstavlja se više od 150 izlagača iz Njemačke, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Turske i Bosne i Hercegovine.

Tokom trodnevne manifestacije, u organizaciji Turističke zajednica grada Gradačca i pod pokroviteljstvom Grada Gradačca, planirani su brojni podsajamski sadržaji kao što je 8. međunarodni sajam pčelarstva sa međunarodnim učešćem, Prva takmičarska izložba mliječnih pasmina, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Tu su i zanimljivi izložbeni prostori na otvorenom agro-mehanizacije i plasteničke proizvodnje.

Pokrovitelji su i Vlada Federacije BiH, Vlada Tuzlanskog kantona, Vanjskotrgovinska komora BiH, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Medijski pokrovitelji manifestacije su RTV Tuzlanskog kantona, FENA, Federalna televizija i Radio Gradačac.