Svečano otvorene nove prostorije Zajedničkog tima UIO i GP BiH na Međunardonom aerodoromu Sarajevo

Jasmina Ibrahimović

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo svečano je otvorena kancelarija Zajedničkog tima za kontrolu roba i tereta koju čine službenici Uprave za indirektno oporezivanje i Granične policije BiH. Ovom prilikom uručena je vrijedna donacija specijalističke i informatičke opreme od strane Ureda  Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (UNODC). Donacija će značajno unaprijediti rad i pojačati operativnost na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje i Granične policije BiH, Delegacije Europske unije u BiH, kao i UNODC. Tom prilikom, svi prisutni izrazili su spremnost za nastavak saradnje i zajedničkog djelovanja.

Na ovaj način nastavljena je međuagencijska saradnja i kontinurana podrška od UNODC u jačanju kapaciteta agencija za provođenje zakona, a sve u cilju sprečavanja prekograničnog kriminala, trgovine drogom, krijumčarenja, kao i drugih oblika organizovanog kriminala.

