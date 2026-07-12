Tarik Muharemović pred transferom karijere: Četiri premijerligaša žele bh. reprezentativca

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović nalazi se na pragu transfera u englesku Premier ligu, a prema navodima medija, za njegov potpis zainteresovana su četiri kluba.

Nakon uspješnih nastupa u dresu Sassuola i reprezentacije Bosne i Hercegovine, 23-godišnji stoper privukao je pažnju klubova iz najjače lige svijeta. U utrci za njegov potpis nalaze se Sunderland, Bournemouth, Leeds United i Newcastle United.

Navodi se da bi transfer mogao biti vrijedan 40 miliona eura, što bi ga svrstalo među najveće transfere u historiji bh. fudbala. Prema ranijem dogovoru između klubova, odštetu bi podijelili Sassuolo i Juventus.

Muharemović bi trebao potpisati petogodišnji ugovor, a odluka o tome u kojem će klubu nastaviti karijeru očekuje se tokom naredne sedmice.

Ukoliko transfer bude realizovan pod navedenim uslovima, bit će to jedan od najvrijednijih izlaznih transfera bh. nogometa i novi veliki korak u karijeri mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine.