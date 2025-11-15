Teška saobraćajna nesreća kod Živinica: Jedna osoba smrtno stradala

RTV SLON
Saobraćajna nesreća na putu Živinice-Banovići/ Foto: FB

Jutros je na regionalnom putu Živinice–Banovići, u blizini naselja Litve, došlo do teške saobraćajne nesreće.

Na regionalnom putu Živinice-Banovići jutros se dogodila teške saobraćajna nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, a jedna je osoba povrijeđena, potvđeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

U nesreći je učestvovalo jedno motorno vozilo, na kojem je pričinjena veća materijalna šteta. Uviđaj je u toku, a saobraćaj na ovoj dionici je obustavljen, te se vozači mole da koriste alternativne pravce.

