Trump najavio carine za osam evropskih zemalja, analitičarka upozorava na pokušaj podjele Evrope

RTV SLON
SAD, Donald Trump

Najnovije najave američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju carina prema osam evropskih saveznica iz NATO-a imaju za cilj da naruše evropsko jedinstvo, ocijenila je viša istraživačica Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove (SWP) Laura von Daniels u izjavi za njemačku agenciju dpa.

„Trump to čini jer može i jer je Grenland za njega važan ‘trofej‘“, rekla je von Daniels, navodeći da ciljane carine prema pojedinim državama predstavljaju pokušaj da se „primijeni maksimalan pritisak i podijele Evropljani, koji su do sada bili čvrsto ujedinjeni u krizi na Grenlandu“.

Trump je, prema izvještajima medija, najavio da će Sjedinjene Američke Države od 1. februara uvesti dodatne carine od 10 posto na uvoz iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske, uz poruku da bi od juna stopa mogla porasti na 25 posto ako ne bude sporazuma o „kupovini“ Grenlanda.

U istom kontekstu, Trump je više puta ponovio da želi da SAD preuzmu Grenland, tvrdeći da je to važno za sigurnost Arktika, uz rastući utjecaj Kine i Rusije.

Von Daniels je ukazala i na pravni okvir kojim se američka administracija poziva na Zakon o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima (IEEPA) iz 1977. godine, dok se u SAD-u vode sporovi o tome da li taj zakon daje ovlasti za ovakve carine, o čemu se, prema dostupnim dokumentima, razmatra i kroz sudske postupke.

Grenland ima visok stepen autonomije i dio je Kraljevine Danske, članice NATO-a, a grenlandske vlasti su više puta poručile da ne žele postati dio Sjedinjenih Američkih Država.

