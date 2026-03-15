Trump tražio od pet država da pošalju ratne brodove u Hormuški moreuz, poznate njihove reakcije

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je više država da pošalju ratne brodove u Hormuški tjesnac kako bi osigurali sigurnu plovidbu kroz jedan od najvažnijih pomorskih prolaza za izvoz nafte.

Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da očekuje da Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja i Ujedinjeno Kraljevstvo pošalju ratne brodove kako bi, kako je napisao, tjesnac „prestao biti prijetnja“ zbog Irana.

Reakcije država koje je spomenuo za sada su oprezne, a većina je poručila da razmatra situaciju i mogućnosti daljih poteza.

Britanija: Razmatramo opcije

Iz britanskog Ministarstva odbrane saopćeno je da London razgovara sa saveznicima o mogućim koracima u cilju osiguranja sigurnosti plovidbe.

„Kao što smo ranije rekli, trenutno sa saveznicima i partnerima razmatramo niz opcija kako bismo osigurali sigurnost plovidbe u regiji“, rekao je glasnogovornik ministarstva.

Kina poziva na prekid sukoba

Glasnogovornik kineske ambasade u Washingtonu izjavio je za CNN da Kina poziva na hitan prekid neprijateljstava.

Iako nije direktno odgovorio na pitanje da li će Kina poslati ratne brodove, naglasio je da sve strane imaju odgovornost osigurati stabilnu i neometanu opskrbu energijom.

Dodao je i da će Kina nastaviti komunicirati s relevantnim akterima kako bi se situacija smirila.

Japan: Odluku donosimo samostalno

Japan se za sada nije zvanično izjasnio o Trumpovom pozivu. Japanski medij NHK prenosi da bi to pitanje moglo biti otvoreno tokom posjete premijerke Sanae Takaichi Sjedinjenim Američkim Državama, koja počinje u srijedu.

Jedan zvaničnik japanskog Ministarstva vanjskih poslova poručio je da Tokio neće donositi odluke pod pritiskom Washingtona.

„Japan samostalno donosi svoje odluke, a nezavisna procjena temelj je našeg pristupa“, rekao je.

Francuska negira slanje brodova

Francuska vlada za sada nije najavila slanje ratnih brodova u Hormuški tjesnac.

Nekoliko sati nakon Trumpove objave, francusko Ministarstvo vanjskih poslova na mreži X demantovalo je navode da Pariz šalje brodove u taj region.

„Ne, francuski nosač aviona i njegova prateća grupa ostaju u istočnom Sredozemlju. Naš stav se nije promijenio, riječ je o odbrambenom rasporedu“, naveli su.

Južna Koreja razmatra mogućnost slanja brodova

Južna Koreja saopćila je da će razmotriti poziv američkog predsjednika da saveznici pošalju ratne brodove kako bi osigurali plovidbu kroz Hormuški tjesnac.

„Usko ćemo komunicirati sa Sjedinjenim Američkim Državama o ovom pitanju i donijeti odluku nakon pažljive analize“, saopćeno je iz ureda južnokorejskog predsjednika.

U međuvremenu je visoki japanski zvaničnik doveo u pitanje mogućnost da Tokio pošalje ratne brodove u region.

„Smatram da je prag za slanje japanskih ratnih brodova u to područje prema važećim zakonima izuzetno visok“, rekao je za javnu televiziju NHK Takajuki Kobajaši, politički šef vladajuće Liberalno-demokratske stranke premijerke Sanae Takaichi.