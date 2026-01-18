Trumpova administracija razmatra Odbor za mir, uz nevjerovatnu cifru za članstvo

Donald Trump povećao Kini carine na 145%
Foto: FENA/ Donald Trump

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa razmatra uspostavu novog međunarodnog tijela nazvanog „Odbor za mir“, a nacrt povelje, prema pisanju Bloomberga, predviđa mogućnost da države koje žele dugoročno članstvo uplate najmanje milijardu dolara.

Odbor je najavljen kao tijelo povezano s nadzorom demilitarizacije i obnove Gaze te uspostavljanjem prijelazne palestinske vlasti, dok dio američkih medija, pozivajući se na nacrt povelje, navodi da bi mogao imati šire ambicije i ovlasti.

Trump je u objavi na Truth Socialu poručio: „Velika mi je čast objaviti da je osnovan ODBOR ZA MIR. Njegovi članovi uskoro će biti objavljeni, no sa sigurnošću mogu reći da je riječ o Najboljem i Najprestižnijem odboru koji je ikad igdje formiran.“

Prema Reutersu, nacrt dokumenta predviđa da članstvo traje do tri godine od stupanja povelje na snagu, a izuzetak od ograničenja trajanja bio bi moguć za države koje u prvoj godini uplate najmanje milijardu dolara u gotovini.

Bijela kuća je, međutim, saopćila da su navodi o „cijeni članstva“ pogrešni. „To jednostavno pruža stalno članstvo partnerskim državama koje pokažu duboku predanost miru, sigurnosti i blagostanju“, objavila je Bijela kuća na platformi X.

