Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas je ugostilo zamjenika ministra obrazovanja Republike Turske Ömera Faruka Yelkencija, koji boravi u zvaničnoj posjeti TK u okviru jačanja međusobne saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i visokog obrazovanja. Posjeta predstavlja uzvratni korak u dugogodišnjim partnerskim odnosima koje dvije strane razvijaju kroz različite projekte i programe.

Ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović istakao je da kanton ima stabilnu i sadržajnu saradnju s obrazovnim institucijama u Republici Turskoj, te podsjetio da su se brojne osnovne i srednje škole iz Tuzlanskog kantona bratimile s partnerskim školama u Turskoj. Turski jezik se već izučava u velikom broju škola, a saradnja je, naglasio je Omerović, posebno izražena i na univerzitetskom nivou. Fokus razgovora tokom današnje posjete bio je na mobilnosti studenata i planiranoj internacionalizaciji Univerziteta u Tuzli, koja bi dodatno otvorila prostor za zajedničke programe i razmjenu iskustava.

Zamjenik ministra obrazovanja Republike Turske Ömer Faruk Yelkenci ocijenio je saradnju s Tuzlanskim kantonom dugotrajnom i uspješnom, posebno kroz projekte „Moj izbor je turski“ i „Bratimljenje škola“. Osvrnuo se i na reformski model obrazovanja „Türkiye Century Maarif Model“, koji je u Turskoj uveden u školskoj 2024/25. godini. Kako je pojasnio, riječ je o modernom obrazovnom konceptu koji povezuje prirodne i društvene nauke, uvodi fleksibilnije obrazovne pristupe i prilagođava nastavni proces savremenim globalnim promjenama.

Yelkenci je o viziji savremenog obrazovanja govorio i pred studentima i profesorima na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Prema ocjeni rektora Amira Karića, posjeta visokog turskog zvaničnika potvrđuje osnaživanje partnerstava između Univerziteta u Tuzli i univerziteta u Republici Turskoj, te otvara mogućnosti za nove vidove saradnje i zajedničke projekte.

Nakon predavanja, delegacija je posjetila Kampus Univerziteta u Tuzli, a zatim i Univerzitetski klinički centar Tuzla gdje su razgovarali o saradnji u oblasti obrazovanja i stručnog usavršavanja medicinskog kadra.

Prema informacijama iz Odjela za informisanje Vlade TK, današnja posjeta predstavlja važan korak u produbljivanju partnerskih odnosa i razmjeni iskustava između dvije obrazovne zajednice.