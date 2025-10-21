Tužilaštvo pojasnilo: Zašto se ne objavljuju imena maloljetnika koji počine krivična djela

Nakon što su identifikovani maloljetnici koji su tokom vikenda u Tuzli oštetili klupe, automobile i druge objekte, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona dodatno je pojasnilo zašto javnost ne može znati njihova imena.

Građani, kako navode iz Tužilaštva, često postavljaju pitanje zašto se ime maloljetnika, počinilaca ili žrtava krivičnih djela, ne objavljuje javno. Razlog je jednostavan, to zabranjuje zakon.

Prema Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, identitet maloljetnih osoba se ne smije javno otkrivati. To znači da Tužilaštvo, policija ni mediji ne mogu objaviti ime, fotografiju niti bilo koji podatak (ime roditelja) koji može otkriti ko je maloljetno lice.

Ova zabrana postoji radi zaštite prava djece, bez obzira na to da li su počinioci ili žrtve. Cilj je spriječiti njihovu stigmatizaciju i dugoročne posljedice koje bi javno izlaganje moglo izazvati.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona ističe da će i dalje informisati javnost o predmetima u kojima su uključeni maloljetnici, ali isključivo u granicama zakona, uz poštovanje prava djece i interesa pravde.

Podsjećamo, proteklog vikenda u Tuzli je grupa maloljetnih osoba oštetila klupe, automobile i druge objekte, a svi su brzo identifikovani. Tužilaštvo upozorava da i maloljetnici podliježu krivičnoj odgovornosti te da su zakonom predviđene različite mjere, uključujući i mogućnost izricanja kazne maloljetničkog zatvora u težim slučajevima.