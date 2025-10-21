Tužilaštvo pojasnilo: Zašto se ne objavljuju imena maloljetnika koji počine krivična djela

RTV SLON

Nakon što su identifikovani maloljetnici koji su tokom vikenda u Tuzli oštetili klupe, automobile i druge objekte, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona dodatno je pojasnilo zašto javnost ne može znati njihova imena.

Građani, kako navode iz Tužilaštva, često postavljaju pitanje zašto se ime maloljetnika, počinilaca ili žrtava krivičnih djela, ne objavljuje javno. Razlog je jednostavan, to zabranjuje zakon.

Prema Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, identitet maloljetnih osoba se ne smije javno otkrivati. To znači da Tužilaštvo, policija ni mediji ne mogu objaviti ime, fotografiju niti bilo koji podatak (ime roditelja) koji može otkriti ko je maloljetno lice.

Ova zabrana postoji radi zaštite prava djece, bez obzira na to da li su počinioci ili žrtve. Cilj je spriječiti njihovu stigmatizaciju i dugoročne posljedice koje bi javno izlaganje moglo izazvati.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona ističe da će i dalje informisati javnost o predmetima u kojima su uključeni maloljetnici, ali isključivo u granicama zakona, uz poštovanje prava djece i interesa pravde.

Podsjećamo, proteklog vikenda u Tuzli je grupa maloljetnih osoba oštetila klupe, automobile i druge objekte, a svi su brzo identifikovani. Tužilaštvo upozorava da i maloljetnici podliježu krivičnoj odgovornosti te da su zakonom predviđene različite mjere, uključujući i mogućnost izricanja kazne maloljetničkog zatvora u težim slučajevima.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Identifikovani maloljetnici koji su tokom vikenda oštetili klupe i automobile u...

Tuzla i TK

Predložen pritvor za muškarca osumnjičenog za pokušaj silovanja u Tuzli

BiH

Odbijena disciplinska tužba protiv tužioca Kantonalnog tužilaštva u Tuzli

Istaknuto

Uhapšene dvije osobe iz Sarajeva zbog razbojništva u Tuzli

Vijesti

Dječak upucao šest maloljetnika u Švedskoj

Vijesti

Vojna policija OS BiH uručila priznanje Kantonalnom tužilaštvu TK

BiH

Nermin Nikšić: Nisam nikoga ciljao, tražio sam da se ispita kriminal i da institucije rade svoj posao

Vijesti

Federalni parlament o pitanjima mladih

Magazin

Stolen Works of Art Database u fokusu nakon krađe kraljevskog nakita iz Louvrea

Vijesti

Federalno prvenstvo gluhih i nagluhih u Tuzli i Banovićima, potrebna podrška za organizaciju

Vijesti

PVJ Srebrenik imala intervenciju u Dreniku, stabilno stanje na području TK

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]