Tužilaštvo TK: Presuda Kabiloviću i Haliloviću nije zasnivana na SKY dokazima

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona oglasilo se povodom informacija i nedoumica u javnosti u vezi sa dokazima iz aplikacije SKY u predmetu protiv Beriza Kabilovića i Armina Halilovića, naglasivši da prvostepena presuda donesena u julu ove godine nije zasnivana na tim podacima. U saopštenju se pojašnjava da su brojni ključni dokazi izvedeni tokom glavnog pretresa, te da sud nije ni mogao uzeti u obzir SKY komunikacije jer ih pravosudni organi Francuske nisu dostavili u traženom obimu.

U nastavku slijedi pojašnjenje iz Kantonalnog tužilaštva TK.

Presuda Berizu Kabiloviću i Arminu Haliloviću se nije ni zasnivala na dokazima pribavljenim iz SKY aplikacije.

Na prvostepenu presudu Kantonalnog suda Tuzla, donesenu u ponovljenom prvostepenom postupku, kojom je u julu 2025. godine Beriz Kabilović osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 19 godina, a Armin Halilović na kaznu zatvora od 6 godina i 6 mjeseci, zbog krivičnog djela organizovani kriminal u vezi sa brojnim drugim krivičnim djelima, je Tužilaštvo TK izjavilo žalbu Vrhovnom sudu FBiH na izrečenu krivičnopravnu sankciju i na manji dio oslobađajuće presude.

Ova presuda se nije ni zasnivala na dokazima pribavljenim iz Sky aplikacije, nego na brojnim drugim dokazima koje je Tužilaštvo izvelo na glavnom pretresu, a koje je sud cijenio pri donošenju presude.

Naime, na prijedlog Tužilaštva TK se tokom 2023. godine, u vrijeme održavanja glavnog pretresa (suđenja), Kantonalni sud u Tuzli zamolnicom obratio pravosudnim organima u Francuskoj da se dostave podaci SKY komunikacije koju je koristio organizator grupe Beriz Kabilović, a za koju je Tužilaštvo i saznalo tokom glavnog pretresa.

Od tada je prošlo skoro dvije godine a da su francuski pravosudni organi propustili dostaviti te dokaze.

Oni su nakon urgencija dostavljeni tek u 2025. godini, a osim komunikacija je traženo i dostavljanje naredbe nadležnog suda u Francuskoj, na osnovu koje su i prikupljeni podaci iz SKY komunikacije sa servera u Francuskoj.

Francuski pravosudni organi su nakon toga dostavili dio SKY komunikacija u 2025. godini, sa vrlo malo podataka, a da su pri tome propustili da dostave i samu naredbu.

Kako je zakonski rok za trajanje pritvora i za donošenje prvostepene presude isticao, Kantonalni sud Tuzla je imao zakonsku obavezu da donese prvostepenu presudu i nije mogao čekati dostavljanje naredbe iz Francuske.

Dakle, ne radi se ni o kakvim nezakonitim dokazima iz SKY aplikacije, nego dokazima koji su traženi a nisu dostavljeni iz Francuske, zbog čega sud te dokaze nije mogao ni cijeniti pri donošenju presude.

Ali, ono što je najvažnije spomenuti je to da su u predmetu izvedeni brojni dokazi i u konačnici, u prvostepenom postupku, je organizator osuđen na 19 godina zatvora, a Armin Halilović na 6 godina i 6 mjeseci zatvora.