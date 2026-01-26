Tužilaštvo TK preuzelo 14 osumnjičenih zbog napada kod Aerodroma Tuzla

Kantonalno Tužilaštvo Tuzlanskog kantona preuzelo je 14 osoba, 11 državljana Republike Hrvatske i tri državljana Bosne i Hercegovine, koje su uhapšene 24. januara u kasnim večernjim satima zbog sumnje da su učestvovale u organizovanom napadu u naselju Gornje Dubrave, u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni se terete za krivično djelo učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično djelo, a istraga će biti formalno pokrenuta tokom dana, uz najavu da će sudu biti upućen prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora.

“Četrnaest lica, jedanaest državljana Republike Hrvatske i tri državljana Bosne i Hercegovine, koji su lišeni slobode 24. januara 2026. godine u kasnim večernjim satima, a osumnjičeni su za krivično djelo učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično djelo, nakon kriminalističke obrade u Upravi policije MUP-a TK, su uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Oni su osumnjičeni da su 24. januara oko 22 sata u naselju Gornje Dubrave u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla, sačekali grupu ljudi na povratku avionom iz Malmea (Švedska), te upotrebom fizičke sile, drvenih palica, metalnih šipki i drugih predmeta izvršili napad na njih, prilikom čega je povrijeđeno više od 20 lica. Četiri lica su teško tjelesno povrijeđena, dok je lakše tjelesne povrede zadobilo još 17 lica, među kojima je i jedan policijski službenik UP MUP-a TK. Tokom ovog napada je oštećeno i više putničkih vozila koji su bili parkirani u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Protiv osumnjičenih će danas biti donesena naredba o provođenju istrage. Oni će biti ispitani u Tužilaštvu TK, te će se najvjerovatnije za sve osumnjičene nadležnom sudu staviti prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora.

Više informacija o ovom predmetu i događajima će biti saopćeno nakon donošenja tužilačke odluke” – saopćeno je iz Tužilaštva TK.