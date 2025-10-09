Tuzla domaćin 2. Dana meda i ruralnog stvaralaštva TK

Tuzla domaćin 2. Dana meda i ruralnog stvaralaštva TK – Tuzla će ovog vikenda biti u znaku meda, tradicije i domaćih proizvoda. Na Trgu slobode u petak i subotu, 10. i 11. oktobra, biće održani 2. Dani meda i ruralnog stvaralaštva Tuzlanskog kantona, manifestacija koja okuplja pčelare, male proizvođače i udruženja iz cijele BiH.

Svečano otvaranje planirano je u petak u 11:30 sati. Organizatori – Porodični ruralni edukativni centar (PREC) i Udruženje pčelara “Nektar” – pozivaju građane da posjete sajam, podrže domaće proizvođače i uživaju u bogatoj ponudi.

Tokom dva dana posjetioci će moći degustirati domaći med i pčelarske proizvode, tradicionalna jela, te razgledati rukotvorine i suvenire. Cilj manifestacije je očuvanje i promocija kulturne i gastronomske tradicije te podsticaj kupovine domaćih proizvoda.

Pokrovitelj manifestacije je Grad Tuzla.

