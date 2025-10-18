Na Trgu Slobode održava se Sajam proizvoda žena sa sela

Na Trgu Slobode u Tuzli danas se održava Sajam proizvoda žena sa sela, u organizaciji Udruženja Vive Žene Tuzla, uz podršku organizacije We Effect Europe. Manifestacija traje od 9 do 14 sati i okupila je žene iz ruralnih područja Podrinja koje predstavljaju svoje domaće proizvode i rukotvorine.

Na štandovima su izloženi različiti proizvodi, svježe voće i povrće, mliječni i medni proizvodi, zimnica, prirodna kozmetika, rukotvorine i predmeti nastali u seoskim domaćinstvima. Sajam je prilika da posjetioci kupe kvalitetne domaće proizvode, ali i da se upoznaju sa ženama koje ih izrađuju.

„Ovo nije samo sajam, ovo je susret sa snagom žena sa sela, sa njihovim pričama i vizijama. One svakodnevno pokazuju koliko su vrijedne i koliko doprinos ruralnim zajednicama“, poručuju iz organizacije Vive Žene Tuzla.

Predstavnice Mreže žena u Podrinju ističu da njihov rad predstavlja spoj tradicije i upornosti.

„Naše članice ulažu ogroman trud u svaku sadnicu, svaki plastenik i svaku životinju. Iza svakog proizvoda stoji borba da se obezbijedi sigurnost porodice i doprinos zajednici“, navode iz Mreže žena.

Sajam proizvoda žena sa sela u Tuzli postao je prepoznatljiv po toploj atmosferi, autentičnim domaćim proizvodima i poruci zajedništva. Organizatori pozivaju građane da posjete Trg Slobode, podrže izlagačice i osjete duh sela u srcu grada.

Ulaz je slobodan, a kako poručuju organizatori vaša podrška je njihova snaga.