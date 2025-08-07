Tuzla servis: Dogodilo se 13 saobraćajnih nesreća

Adin Jusufović
tuzla servis

TUZLA SERVIS 07.08.2025.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se 13 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 216 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, četiri djevojčice i tri dječaka . U porodilištu Plava Medical Group rođena su tri dječaka i jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

pročitajte i ovo

BiH

Danas isplata penzija u RS

Istaknuto

Planska isključenja električne energije u TK

Vijesti

Adamović: Referendum nije opasan, ali pitanje može biti pravni problem

Istaknuto

U akciji Tužilaštva BiH uhapšene novinarka Nataša Miljanović Zubac i inspektorica Granične policije

Istaknuto

Od sutra na snazi novi Krivični zakon FBiH: Povećane kazne za nasilje u porodici

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]