Tuzla servis: Dogodilo se 13 saobraćajnih nesreća

Jasmina Ibrahimović
policijske trake, pronađeno beživotno tijelo ženske osobe, pucnjave, kriminal, korupcija, policija, zuta traka, Udaren pješak, tuzli, teška krađa, pijani vozač, srebrenik
Foto: Ilustracija

Tuzla servis:

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje osam krivičnih djela, dogodilo se 13 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 231 zdravstvena usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je sedam beba, pet dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

pročitajte i ovo

BiH

Obijesna vožnja: Novi zakon donosi stroge kazne u BiH

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo 10. septembar?

Vijesti

Velike promjene na granicama: Od oktobra novi EU sistem ulaska i izlaska putnika

Magazin

Stručnjaci otkrivaju najčešće greške pri mjerenju krvnog pritiska

Vijesti

Magazinović: Odluka Ustavnog suda novi poraz Dodikove politike

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]