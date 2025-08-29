Tuzla servis: Jedna ulica bez vode, u toku sanacija kvara

UZLA SERVIS 29.08.2025.
*** VODOVOD – Ulica Bone Markovića bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 187 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je osam intervencija.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je sedam beba, pet djevojčica i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak i jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.