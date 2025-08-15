Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnabdijevanja zbog kvara

Jasmina Ibrahimović
Radovi na vodovodnoj mreži, Tuzla servis
Radovi na vodovodnoj mreži

*** VODOVOD – Naselje Badre i dio ulice Mirsada Fidahića bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je osam puta, evidentirano je izvršenje osam krivičnih djela, dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 255 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

