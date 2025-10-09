Tuzla servis: Jutarnje servisne informacije

TUZLA SERVIS 08.10.2025.

Vremenska prognoza za četvrtak 09.10.2025. – Umjereno do pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20°C.

Bioprognoza za četvrtak 09.10.2025. – Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti.

METEOALARM – Federalni hidrometeorološki zavod za četvrtak nije izdao posebna upozorenja.

VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje 13 krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća.

HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 220 zdravstvenih usluga.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.

PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je šest beba, četiri dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Zvanično je počela grijna sezona u Tuzli. Prema Zakonu o komunalnim djelatnostima TK i Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade TK, za održavanje zajedničkih instalacija centralnog grijanja nadležan Upravitelj objekta, koji je dužan osigurati njihovu funkcionalnost i ispravnost, kako bi bili obezbjeđeni uslovi za urednu i kontinuiranu isporuku toplotne energije u svim objektima.