Tuzla servis: Pruženo je 195 zdravstvenih usluga

Edina Rizvić Aščić
Vozilo HITNE POMOĆi/ Tuzla servis/
Foto: RTV Slon

U nastavku su servisne informacije za nedjelju 31. avgust

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje devet krivičnih djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 195 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata nije imala intervencija.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođene su četiri bebe, tri djevojčice i jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

