Tuzla servis: PVJ Tuzla u protekla 24 sata imala pet intervencija

TUZLA SERVIS 19.09.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 220 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.

*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je šest beba, četiri djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.