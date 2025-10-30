Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 14 beba

Ali Huremović
Tuzla servis za 30. oktobar 2025. godine, četvrtak:

Vodosnabdijevanje u svim gradskim i prigradskim naseljima danas je uredno, saopćeno je iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je dva puta, evidentirana su tri krivična djela, dok su se na području kantona dogodile dvije saobraćajne nesreće.

Služba Hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata imala je 255 intervencija, a Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla zabilježila je šest intervencija na terenu.

U porodilištu Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla rođeno je 14 beba, deset djevojčica i četiri dječaka, dok u privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

Odvoz komunalnog otpada odvija se prema planiranom rasporedu, a isporuka toplinske energije iz Centralnog grijanja Tuzla teče uredno.

Iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla navode da u protekla 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Akciji dobrovoljnog darivanja krvi građani se mogu odazvati svakim radnim danom u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla, u periodu od 8 do 15 sati.

