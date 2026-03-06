Tuzla servis: Rođeno je 11 beba

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodile su se tri saobraćajne nezgode.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 205 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, šest djevojčica i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

*** DANAS, 16. DANA RAMAZANA (PETAK 06.03.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:45, SARAJEVU 17:46, ZENICI 17:48, MOSTARU 17:48, BIJELJINI 17:43, BANJA LUCI 17:51, BIHAĆU 17:56.