Tuzla servis: Rođeno je 13 beba

Jasmina Ibrahimović
Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 14 beba

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 219 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 12 beba, sedam djevojčica i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

U Tuzli rođeno šest beba, četiri djevojčice i dva dječaka

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Istaknuto

Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnabdijevanja

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 13 beba

Istaknuto

Tuzla servis: Devet beba rođeno u protekla 24 sata

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno osam beba

Vijesti

Karius i Baktus osvajaju srca najmlađih: Pozorišna predstava poklon dm-a mališanima u novoj školskoj godini

Vijesti

Policija intervenisala u OŠ Sapna: Nastavnik prijetio učenicima

BiH

Dva zemljotresa pogodila područje BiH i Crne Gore u jutarnjim satima

Vijesti

Sutra počinje izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika RS

Vijesti

Koalicija „Pod lupom“: Do 400 posmatrača nadgledat će prijevremene izbore za predsjednika RS

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]