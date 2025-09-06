Tuzla servis: Rođeno je devet beba

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je šest puta, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodile su se devet saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 190 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je osam intervencija.

*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je osam beba, tri djevojčice i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** Termoelektrana “Tuzla” obavještava građane lokalnih mjesnih zajednica da će u periodu od 06.09.2025.godine do 12.09.2025.godine u terminu od 06:00h do 20:00h dolaziti do povremene pojave kratkotrajnih intervala blažeg narušavanja ambijentalne buke i pojave emisije crnog dima na ispustu bloka 4 zbog produvavanja parovoda.