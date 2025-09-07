Tuzla servis: Rođeno je šest beba

Ali Huremović
Broj rođenih beba, Bebe, porodilište, Tuzla servis
Pordilište/ilustracija

*** VODOVOD – Naselje Srednja Lipnica bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 178 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođene su četiri bebe, dvije djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** Termoelektrana “Tuzla” obavještava građane lokalnih mjesnih zajednica da će u periodu od 06.09.2025.godine do 12.09.2025.godine u terminu od 06:00h do 20:00h dolaziti do povremene pojave kratkotrajnih intervala blažeg narušavanja ambijentalne buke i pojave emisije crnog dima na ispustu bloka 4 zbog produvavanja parovoda.

