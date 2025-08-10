Tuzla servis – U porodilištu UKC-a rođeno je sedam beba

Prve servisne informacije za građane prikupili smo u nedjelju 10. avgusta 2025. godine.

Iz JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla ističu da je vodosnabdijevanje uredno u svim gradskim i prigradskim naseljima.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova TK, javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje 12 krivičnih djela, a dogodilo se osam saobraćajnih nesreća.

Služba hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata pružila je 224 zdravstvene usluge.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je četiri intervencije u prethodna 24 sata.

U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, među kojima su tri djevojčice i četiri dječaka.

Iz JKP “Komunalac” Tuzla navode da se odvoz smeća odvija prema utvrđenom rasporedu.

Operativni centar civilne zaštite Tuzla saopštava da u protekla 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, imovine i materijalnih dobara.

U Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla akcija dobrovoljnog darivanja krvi organizuje se svakim radnim danom od 8 do 15 sati.