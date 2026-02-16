Tuzla servis: U protekla 24 sata pruženo je 206 zdravstvenih usluga

Jasmina Ibrahimović
Vozilo Hitne pomoci/ Tuzla servis
Foto: RTV Slon/ Hitna pomoc Tuzla

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 206 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, tri djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

