Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 10 beba

Arnela Šiljković - Bojić
Statistika o broju umrlih i rođenih
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 01.10.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje tri krivična djela, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 179 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je devet beba, pet djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

