Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 10 beba

TUZLA SERVIS 01.10.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje tri krivična djela, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 179 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.

*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je devet beba, pet djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.