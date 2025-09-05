Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 11 beba

Arnela Šiljković - Bojić
Statistika o broju umrlih i rođenih
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 05.09.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodile su se dvije saobraćajne nesreće.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 190 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je osam intervencija.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je 10 beba, pet djevojčica i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

pročitajte i ovo

Sport

Lejla Njemčević brani boje BiH na Svjetskom prvenstvu u Švicarskoj

Tuzla i TK

/VIDEO/ Dnevnik TV Slon – Košarkaši BiH u osmini finala Eurobasketa

Vijesti

Novi zakon o roditeljima njegovateljima: Naknada 1.000 KM i više prava

Magazin

Zašto su gel lakovi za nokte zabranjeni u Evropi, ali ne i u SAD-u

Magazin

Stručnjaci savjetuju: Pet napitaka koji pomažu u detoksikaciji jetre

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]