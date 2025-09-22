Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 11 beba

Arnela Šiljković - Bojić
beba porodilište
Beba u porodilištu/ ilustracija

TUZLA SERVIS 22.09.2025.

*** VODOVOD –Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen tri puta, evidentirano je izvršenje osam krivičnih djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 251 zdravstvena usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je 11 beba, sedam dječaka i četiri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

