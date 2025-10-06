Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 6 beba

Ali Huremović

TUZLA SERVIS 06.10.2025.

*** VODOVOD –  Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje tri krivična djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 174 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je šest beba, pet dječaka i jedna djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Zvanična sezona grijanja u Tuzli i Šićkom Brodu počinje 7. oktobra, a iz „Centralnog grijanja“ d.d. Tuzla poručuju da je sistem spreman za rad nakon uspješno završene probe, dok se korisnici pozivaju da otklone eventualne probleme na svojim instalacijama.

