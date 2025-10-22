Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno osam beba

TUZLA SERVIS 22.10.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja. Ulice Vikaljska i Donji Mosnik će biti bez vodosnabdijevanja do petka 24.10.2025. godine, zbog radova spajanja većeg broja objekata na novu vodovodnu distributivnu mrežu. Tokom izvođenja radova Grad Tuzla će građanima obezbjediti snabdijevanje putem cisterni sa vodom, o čemu će građani biti informisani putem predstavnika Mjesne zajednice.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je pet puta, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 192 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, četiri dječaka i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.