Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno sedam djevojčica

Arnela Šiljković - Bojić
Ilustracija/Bebe, novorođenčad
Foto: Freepik (Ilustracija)

TUZLA SERVIS 08.10.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 171 zdravstvena usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je šest djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Zvanično je počela grijna sezona u Tuzli. Prema Zakonu o komunalnim djelatnostima TK i Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade TK, za održavanje zajedničkih instalacija centralnog grijanja nadležan Upravitelj objekta, koji je dužan osigurati njihovu funkcionalnost i ispravnost, kako bi bili obezbjeđeni uslovi za urednu i kontinuiranu isporuku toplotne energije u svim objektima.

