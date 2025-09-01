Tuzla servis: U protekla 24 sata u SHMP pružene 164 zdravstvene usluge

Arnela Šiljković - Bojić
Tuzla servis, Ambulanta, Dom zdravlja, hitna, medicina, Servisne informacije, Servis info

UZLA SERVIS 01.09.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodile su se dvije saobraćajne nesreće.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 164 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođene su četiri bebe, dvije djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

pročitajte i ovo

BiH

Počeli protesti prevoznika, blokade pojedinih saobraćajnica

Vijesti

Od sutra prijeti kolaps snabdijevanja: Prevoznici u BiH najavili obustavu rada

Tuzla i TK

Od septembra nema naplate parkinga nedjeljom na lokacijama oko Panonskih jezera

Sport

Jusuf Nurkić objasnio zašto na dresu reprezentacije nosi broj 0

Sport

Fudbalska reprezentacija BiH počinje pripreme za mečeve sa San Marinom i Austrijom

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]