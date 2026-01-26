Tuzla servis: U SHMP pruženo 218 zdravstvenih usluga

Arnela Šiljković - Bojić
Tuzla servis, Ambulanta, Dom zdravlja, hitna, medicina, Servisne informacije, Servis info
Foto: RTV Slon

TUZLA SERVIS 26.01.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje tri krivična djela, dogodile su se tri saobraćajne nesreće.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 218 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata nije imala intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, šest dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Tuzla i TK

Tuzla servis: Rođeno je devet beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredna isporuka toplotne energije

Tuzla i TK

Tuzla servis: Rođeno je devet beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 12 beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

BiH

BiH zabranila uvoz goveđeg mesa iz Južne Amerike

BiH

Poslodavci očekuju efekte fiskalizacije: Više discipline, manje sive ekonomije i nelojalne konkurencije

Sport

STK Kreka upisao dva boda u Premijer ligi BiH

Vijesti

Počeo edukativni seminar za nastavnike engleskog i njemačkog jezika u TK

Istaknuto

Tuzla–Sarajevo bez roka i bez marke: TK dobio animacije puteva umjesto gradilišta

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]