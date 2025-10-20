Tuzla servis: U SHMP pruženo 225 zdravstvenih usluga

Arnela Šiljković - Bojić
Vozilo Hitne pomoci/ Tuzla servis
Foto: RTV Slon/ Hitna pomoc Tuzla

TUZLA SERVIS 20.10.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 225 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, četiri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.

