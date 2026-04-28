Tuzla servis – U SHMP pruženo 235 zdravstvenih usluga

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje 10 krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 235 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, tri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Nisu stečeni uslovi za završetak sezone grijanja. Usluge isporuke toplotne energije se nastavljaju kontinuirano, u skladu sa važećim režimom rada sistema daljinskog grijanja.