Tuzla servis: Uredna isporuka toplotne energije

Ali Huremović
Centralno grijanje Tuzla
Centralno grijanje Tuzla

TUZLA SERVIS 17.11.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 161 zdravstvena usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su tri bebe, dvije djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

