Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja

*** Vremenska prognoza za četvrtak 26.07.2018. – Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepen porast naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stepeni C. /Federalni hidrometeorološki zavod/

*** Bioprognoza za četvrtak – Uz povoljne biometeorološke prilike, većina populacije bit će boljeg raspoloženja.

*** METEOALARM – Federalni hidrometeorološki zavod za četvrtak za područje Tuzle izdao je žuto upozorenje zbog grmljavine.

*** Kvalitet zraka za 26.07.2018. u Tuzli u 07:00 sati: Dobar. Indeks kvaliteta zraka iznosi 33.

*** Meteo podaci za Tuzlu 26.07.2018. u 07:00 sati:

Temperatura zraka u Tuzli 17 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 89%, brzina vjetra do 1 m/s, pritisak 976,3 hPa.

TUZLA SERVIS 26.07.2018.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen je jedan puta, evidentirano je pet krivičnih djela, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 178 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu tehničku intervenciju.

*** JKP Komunalac – Odvoz smeća odvija se po planiranom rasporedu.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Svi odlazni i dolazni letovi odvijaju se prema planiranom rasporedu letenja uz kašnjenja od oko 10 minuta.

*** PANNONICA TUZLA – Prema mjerenjima od 25.07.2018. u 09:00 sati temperatura vode sva tri jezera iznosi 26 stepeni C, a temperatura slapova iznosi 24 stepena Celzijusa, salinitet vode je 35 g/l.

*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata rođeno je 5 beba, jedan dječak i četiri djevojčice.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati, u prostorijama Poliklinike za transfuziologiju JZU UKC Tuzla.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nisu zabilježene intervencije iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.