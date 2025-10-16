Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Arnela Šiljković - Bojić
Tuzla servis/ Voda
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 16.10.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 189 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, četiri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.

pročitajte i ovo

Vijesti

Kraj bahate vožnje, usvojene drakonske kazne

Tuzla i TK

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 15. dan oktobra?

Vijesti

Špirić: Pokušaj da se Dom naroda pretvori u ‘građanski’ suprotan njegovoj ustavnoj ulozi

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Bećirović i Reilly: BiH i Ujedinjeno Kraljevstvo jačaju strateško partnerstvo i povjerenje

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]