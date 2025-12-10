Tuzla: Završeni radovi na obnovi puteva u Simin Hanu i Slavinovićima

Arnela Šiljković - Bojić

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle nastavila je realizaciju planiranih projekata na sanaciji putne infrastrukture. U okviru aktuelnih radova završeno je asfaltiranje i obnova saobraćajnica u dvije mjesne zajednice.

Saniran je i asfaltiran dio puta u ulici Oslobodilaca u MZ Simin Han, u dužini od 180 metara, vrijednosti 37.089 KM. Završeni su i radovi u ulici Majdan u MZ Slavinovići, gdje je obnovljen dio puta u dužini od 210 metara, ukupne vrijednosti 44.641,35 KM.

Iz nadležne službe poručuju da zahvaljuju građanima na strpljenju, podršci i saradnji tokom izvođenja radova, ističući da će ovi projekti poboljšati kvalitet putne infrastrukture i doprinijeti razvoju lokalne zajednice.

Dalje aktivnosti na ugovorenim projektima sanacije cesta bit će saopćene javnosti u narednom periodu.

