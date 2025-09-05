U BKC-u Tuzla otvorenje izložbe akademskog slikara Mehmeda Klepe

U Bosanskom kulturnom centru Tuzla 5. septembra 2025. godine u 18 sati biće otvorena izložba akademskog slikara Mehmeda Klepe, jednog od najznačajnijih imena savremene likovne scene u Bosni i Hercegovini. Tuzlanska publika već ga poznaje po učešćima na “Međunarodnom bijenalnom festivalu umjetnosti minijature”, ali i po zapaženoj samostalnoj postavci održanoj u BKC-u 2012. godine.

Rođen 1951. u Foči, Klepo već više od četiri decenije gradi autentičan umjetnički izraz, oslonjen na Visoko i Sarajevo kao mjesta života i stvaranja. Njegov opus prepoznatljiv je po stalnom istraživanju i vjerovanju u autonomiju slikarstva, a kritičari ga porede s kompozitorom koji slike sklada čas snažno i ekspresivno, čas smireno i promišljeno, ali uvijek dosljedno.

Tokom karijere izlagao je na brojnim samostalnim i kolektivnim postavkama u zemlji i inostranstvu, od Sarajeva, Tuzle i Mostara, preko Zagreba, Beograda i Ljubljane, do Istanbula, Amsterdama, Beča i Haga. Njegova djela uvrštena su u važne monografije o bosanskohercegovačkom slikarstvu, a aktivno je djelovao i u ULUBiH-u, gdje je obavljao značajne funkcije.

Izložba u Tuzli donosi radove nastale između 2020. i 2024. godine, među kojima se posebno izdvaja ciklus iz 2023. Inspirisan kombinovanjem obojenih geometrijskih polja s nađenim predmetima i platnima, Klepo u ovim djelima gradi stroge kompozicije obogaćene piktografskim znakovima. Poseban motiv su ljestve, simbol uspinjanja i unutrašnje transformacije, koje kroz njegove radove otvaraju nova značenja i asocijacije.

Ova postavka publici nudi priliku da sagleda najnovija Klepina likovna istraživanja i da se uvjeri zbog čega je već decenijama jedno od ključnih imena bosanskohercegovačke umjetnosti.