U Dohi potvrđeni prijateljski odnosi Katara i BiH, otvorene teme investicija i saradnje

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je na marginama Doha Foruma 2025, odvojene sastanke s premijerom i ministrom vanjskih poslova Države Katar šeikom Mohammedom bin Abdulrahmanom Al Thanijem, te državnim ministrom za vanjske poslove Sultanom bin Saadom bin Sultanom Al Muraikhijem.

U razgovoru s premijerom Al Thanijem ocijenjeni su politički odnosi Bosne i Hercegovine i Katara kao vrlo dobri i prijateljski, uz naglasak na važnosti redovnog političkog dijaloga koji jača međusobno povjerenje i otvara prostor za nove oblike partnerstva. Ministar Konaković zahvalio je premijeru Katara na dosljednoj podršci Bosni i Hercegovini kroz humanitarne, razvojne i ekonomske projekte, kao i na konstruktivnoj ulozi Katara u regionalnim i globalnim procesima.

Razgovarano je i o međunarodnoj saradnji, posebno unutar Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija, te o ekonomskim mogućnostima koje bi produbile odnose dvije države. U tom kontekstu razmotrene su prilike za ulaganja u energetiku, infrastrukturu, turizam, poljoprivredu, obrazovanje i vojnu industriju, uz zajedničku ocjenu da potencijal postoji i da je u značajnoj mjeri neiskorišten. Ministar Konaković predstavio je investicione projekte u BiH te interes institucija i privrednih subjekata za intenzivniju saradnju s Katarom.

Sagovornici su se dotakli i globalnih tema, među njima i situacije na Bliskom istoku, uz osvrt na diplomatske i humanitarne napore Katara. Ministar Konaković tom prilikom zahvalio je Kataru na ulozi koju ima u humanitarnim inicijativama i posredničkim procesima.

U susretu s državnim ministrom za vanjske poslove Sultanom bin Saadom bin Sultanom Al Muraikhijem, ministar Konaković ponovio je zahvalnost na kontinuiranoj podršci Katara Bosni i Hercegovini te ga upoznao s aktuelnim procesima na putu evropskih integracija. Razgovarano je o jačanju političkog dijaloga i razvoju novih projekata od zajedničkog interesa, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.