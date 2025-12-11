U Gradišci spriječen uvoz 69.600 limenki lažnog Red Bull-a

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Carinskoj ispostavi Gradiška spriječili su pokušaj uvoza velike količine krivotvorenog energetskog pića Red Bull. Riječ je o 69.600 limenki za koje je utvrđeno da predstavljaju falsifikovanu robu, a procijenjena tržišna vrijednost na području BiH iznosi oko 174.000 KM.

Tokom carinskog nadzora u postupku uvoznog carinjenja, službenici UIO posumnjali su da se radi o robi koja povređuje pravo intelektualnog vlasništva, zaštićeno žigom Red Bull. Nakon što su uzorci i dokumentacija proslijeđeni nosiocu prava žiga putem ovlaštenog zastupnika u BiH, potvrđeno je da se radi o krivotvorenom proizvodu. Pošiljka je u BiH stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Cjelokupna količina od 69.600 limenki privremeno je oduzeta, a dalji postupak bit će proveden u skladu sa zakonima koji uređuju zaštitu intelektualne svojine i carinske procedure.

Uprava za indirektno oporezivanje pozvala je građane da sve vidove nelegalne trgovine, kao i porezne i carinske utaje, prijave putem besplatne i anonimne otvorene linije UIO – 080 02 06 07.