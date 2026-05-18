U javnim zdravstvenim ustanovama TK štrajk: Ljekari upozoravaju da su primorani

Članovi Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK jutros su stupili u generalni štrajk u javnim zdravstvenim ustanovama na području kantona u kojima su za to ispunjeni zakonski uslovi.

Iz Sindikata navode da su na ovaj korak primorani zbog nekorektnog odnosa Vlade TK prema ljekarima specijalistima i subspecijalistima, kojima nisu korigovani koeficijenti stručnosti kao ostalim uposlenicima u zdravstvu.

„Nismo željeli ovaj štrajk. Vlada nas je gurnula u ovaj štrajk! Maksimalno smo mjesecima upozoravali, bili smo strpljivi, bili smo spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme. Međutim, nismo došli do pozitivnog odgovora od strane naše Vlade“. navodi dr. Elvira Konjić, predsjednica Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK.

Trenutno se štrajk ne provodi samo u tri institucije gdje se provodi sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimumu poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka a to su UKC Tuzla, Dom zdravlja Doboj istok i Dom zdravlja Sapna.

U ostalim zdravstvenim ustanovama zbog štrajka su građanima zdravstvene usluge otežane ili privremeno uskraćene.

„Za građane to znači u javnom zdravstvenom sektoru manje dostupna zdravstvena usluga, dakle samo ono što je životno ugrožavajuće će biti realizovano.“ dodaje dr. Konjić.

Iz Vlade TK tvrde da su pozvali predstavnike sindikata na razgovor i ponudili protokol o odgođenoj primjeni koeficijenata, ali da to oni nisu prihvatili.

„Mi ćemo naravno poduzeti sve pravne radnje kad su u pitanju mogućnosti Vlade da se to zaustavi, jer smatramo da se svi elementi Kolektivnog ugovora koji je na snazi do 1. juna iduće godine izvršavaju u potpunosti, da aneks koji traže nije obligatoran, odnosno ne postoji nigdje obaveza da ga moramo zaključiti i da iz tog razloga smatramo ovaj štrajk nepotrebnim“. kazao je Irfan Halilagić, premijer TK.

S druge strane, ponuđeni protokol Vlade u sindikatu smatraju ponižavajućim.

„Nama novac nije prioritet. Mi ne tražimo privilegije, ali to ponižavanje, to je ono što najviše boli Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije. Nude nam u protokolu iste stvari kao do sad, bez potpisivanja aneksa, što je nama najvažnije“ kazao je Irfan Malkić, specijalista porodične medicine.

Pozivaju Vladu da što hitnije stupi u pregovore sa sindikatom i na taj način prekine štrajk, a za to nude i konkretno rješenje.

„To je potpisivanje sporazuma, ne protokola o daljem pregovaranju koji nije obligatoran. U sporazumu se jasno mogu definisati načini za ispunjavanje naših zahtjeva u određenom vremenskom periodu. Ali sporazum je obligatoran i za Vladu i za nas!“ navodi Konjić.

Još jednom je istaknuto da ljekari ne žele štrajk u kojem će najviše posljedica snositi pacijenti, ali upozoravaju da će, ukoliko Vlada ne pokaže interes za ispunjavanje zahtjeva biti prinuđeni proširiti obim uskraćivanja zdravstvenih usluga.