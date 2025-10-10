U nedjelju počinje registracija putnika iz BiH na granicama EU, šta morate znati

Nova pravila na njemackim granicama/ ulazak u EU
Foto: Internet/ Granicni prijelaz

U nedjelju, 12. oktobra 2025. godine, počinje registracija putnika iz BiH na granicama EU. Riječ je o novom sistemu kontrole ulazaka i izlazaka, poznatom kao Entry/Exit System (EES), koji zamjenjuje dosadašnje pečatiranje putnih isprava.

EES će automatski bilježiti lične podatke, informacije iz putnih dokumenata te datume i vremena prelaska granice za sve državljane trećih zemalja, među kojima su i građani Bosne i Hercegovine. Sistem će, osim toga, evidentirati i eventualna odbijanja ulaska u šengenski prostor.

Novi EES sistem donosi promjene za putnike iz BiH — evo šta trebate znati

Prilikom prvog ulaska u EU, putnici će morati dati biometrijske podatke – otiske četiri prsta i fotografiju lica, koji će biti pohranjeni u sistem i korišteni prilikom svakog narednog prelaska granice. Kod kasnijih ulazaka identitet će se potvrđivati usporedbom fotografije snimljene na licu mjesta s onom koja se već nalazi u sistemu, što bi trebalo značajno povećati sigurnost i ubrzati procedure.

Sistem se ne odnosi na državljane zemalja članica Evropske unije. Hrvatski državljani, kao i građani EU koji žive u Bosni i Hercegovini, nastavit će prelaziti granicu uz predočenje lične karte ili putne isprave, bez obaveze davanja biometrijskih podataka.

 

